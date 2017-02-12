«Снежный десант» высадился в Дедовичском районе

10:02, 12 февраля 2017, ПАИ

Семикилометровый маршрут преодолели на лыжах участники «Снежного десанта» в Дедовичском районе, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения «Единой России».

Забег начался в деревне Нивки у восстановленного памятного знака об отправке обоза в Ленинград. Участники митинга вспомнили подвиги партизан-героев и еще раз заявили о намерении отстаивать инициативу о присвоении Дедовичскому району почетного звания «Край партизанской славы».

Затем участники мероприятия в сопровождении вездеходов отправились к месту, где в годы войны располагалась партизанская типография. Десант собрал около 50 человек, в числе которых работники Псковской ГРЭС, школьники, поисковики, члены местного отделения «Единой России» и члены общественных организаций не только из Дедовичского района, но и из областного центра.

Напомним, «Снежный десант» организован в поддержку инициативы жителей района о придании муниципалитету статуса «Края партизанской славы». В годы войны Дедовичский район был центром партизанского края, образованного в августе 1941 года и занимавшего площадь более 95 000 кв км. .