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Общество

Международный день брачных агентств отмечается 12 февраля

Yакануне Дня святого Валентина — 12 февраля — отмечается Международный день брачных агентств, сообщает calend.ru.

Этот профессиональный праздник появился на Украине — он был зарегистрирован Государственным Департаментом интеллектуальной собственности Министерства образования и науки Украины 1 декабря 2010 года. Идею учреждения нового праздника, принадлежащую одному из украинских брачных агентств, подхватили многие агентства-партнеры США, Канады, Германии, Франции, Италии, Испании, Швейцарии и России.

По некоторым данным, история брачных агентств насчитывает более 360 лет. Первая брачная контора «Бюро встреч и адресов» была открыта в Лондоне 29 сентября 1650 года. С тех пор поиск супруга по объявлению или через службу знакомств стал весьма популярным.

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