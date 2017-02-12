Международный день брачных агентств отмечается 12 февраля

09:21, 12 февраля 2017, ПАИ

Yакануне Дня святого Валентина — 12 февраля — отмечается Международный день брачных агентств, сообщает calend.ru.

Этот профессиональный праздник появился на Украине — он был зарегистрирован Государственным Департаментом интеллектуальной собственности Министерства образования и науки Украины 1 декабря 2010 года. Идею учреждения нового праздника, принадлежащую одному из украинских брачных агентств, подхватили многие агентства-партнеры США, Канады, Германии, Франции, Италии, Испании, Швейцарии и России.

По некоторым данным, история брачных агентств насчитывает более 360 лет. Первая брачная контора «Бюро встреч и адресов» была открыта в Лондоне 29 сентября 1650 года. С тех пор поиск супруга по объявлению или через службу знакомств стал весьма популярным.