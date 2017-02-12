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Общество

Васильев день наступил по народному календарю

Васильев день наступил по народному календарю, сообщает calend.ru. Василий Великий, которому церковь посвящает этот день, известен также под именем Василия Кесарийского. Он почитается наряду с Иоанном Златоустом и Григорием Богословом. Всех этих трех святых вспоминают 12 февраля — поэтому праздник также называется Трехсвятием.

По народному поверью, в эту дату нельзя прясть, поэтому ее называют еще «днем трех святителей-непрядильщиков». Также считается, что на Трехсвятие в лесах начинается звериный свадебник: звери образуют пары, идут бои между самцами, начинается звериный род. Люди отмечали этот «праздник» своеобразно — подавали на стол блюда из дичи и дикого зверя (например, вепря).

По поведению диких животных судили также о погоде. Если зайцы приходят в сады — будет еще зима суровая. Если волки воют близко к жилью — тоже к морозу. Снегирь щебечет скрипучим голосом — значит, стоит ждать вьюгу. Зато мыши предсказывают оттепель: за сутки до повышения температуры выходят из-под лесной подстилки на снег. Тепло предвещают и покрытые инеем деревья. Красная луна на Трехсвятие сулит сильный ветер; а ветер, в свою очередь, обещает сырой год.

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