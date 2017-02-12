Васильев день наступил по народному календарю

11:29, 12 февраля 2017, ПАИ

Васильев день наступил по народному календарю, сообщает calend.ru. Василий Великий, которому церковь посвящает этот день, известен также под именем Василия Кесарийского. Он почитается наряду с Иоанном Златоустом и Григорием Богословом. Всех этих трех святых вспоминают 12 февраля — поэтому праздник также называется Трехсвятием.

По народному поверью, в эту дату нельзя прясть, поэтому ее называют еще «днем трех святителей-непрядильщиков». Также считается, что на Трехсвятие в лесах начинается звериный свадебник: звери образуют пары, идут бои между самцами, начинается звериный род. Люди отмечали этот «праздник» своеобразно — подавали на стол блюда из дичи и дикого зверя (например, вепря).

По поведению диких животных судили также о погоде. Если зайцы приходят в сады — будет еще зима суровая. Если волки воют близко к жилью — тоже к морозу. Снегирь щебечет скрипучим голосом — значит, стоит ждать вьюгу. Зато мыши предсказывают оттепель: за сутки до повышения температуры выходят из-под лесной подстилки на снег. Тепло предвещают и покрытые инеем деревья. Красная луна на Трехсвятие сулит сильный ветер; а ветер, в свою очередь, обещает сырой год.