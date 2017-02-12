Присоединиться к встрече филофонистов могут псковичи 12 февраля

09:50, 12 февраля 2017, ПАИ

12 февраля в 14:00 в Псковской областной библиотеке (улица Профсоюзная, 2) состоится очередное заседание клуба филофонистов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе библиотеки.

«У кого не было проигрывателя? Наверно, были у всех. И пластинки - с музыкой, песнями, сказками и так далее. У кого какие любимые пластинки были? У кого необычные? По утрам включали проигрыватель, все просыпались. Родители слушали сборник «Российская эстрада», дети - «Бременских музыкантов». Сказка для детей «Приключения Буратино», которую, как я позже узнала, исполнил разными голосами только один диктор (меняя скорость пленки) - была затерта до диких хрипов. Вообще, была целая гора сказок. А журнал «Колобок» с синими пластинками, которые вырезались ножницами! Нашли на чердаке старые пластинки, записанные на фотографиях - «Привет с курорта!», с хорошей музыкой. Были и страшные пластинки - из красного и синего винила, полупрозрачные на свет. После детских страшилок их даже не доставали из конвертов, боялись! Чего только не игралось на проигрывателе! Пружина была уже поломанная, приходилось прижимать иглу - клали спичечный коробок сверху. А у вас?» - говорится в анонсе мероприятия.

На встрече будет возможность рассказать о своей коллекции, познакомиться с коллекцией пластинок, хранящейся в библиотеке. Кроме того, библиотека примет в дар аппаратуру, виниловые пластинки, ноты, книги по искусству.

Получить дополнительную информацию можно по телефону 72−84−06.