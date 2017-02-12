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Знаменитый хоккеист Фетисов выйдет на псковский лёд

12 февраля, в воскресенье, в 16:00 в Ледовом дворце Пскова состоится хоккейный матч между командами «Барсы» и «КомАР». Как сообщили Псковскому агентству информации в дирекции Ледового дворца, в состав второй команды войдут продюсер Александр Морозов, музыкант Андрей Батурин, солист группы «Иванушки» Кирилл Андреев, актеры Андрей Фролов, Владислав Шкляев, а также Иван Мулин, Иван Дубровский, Николай Алексеев и другие.

В 2015 году эти команды уже встречались, и тогда псковичи-любители хоккея во главе с губернатором области Андреем Турчаком победили со счетом 5:1. Ожидается, что в этот раз глава региона снова выйдет на лед. Также планируется, что в спортивном мероприятии примет участие член совета директоров КХЛ, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.

Добавим, что предстоящий матч приурочен к Всероссийскому дню зимних видов спорта. Вход на него свободный.

 

 

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