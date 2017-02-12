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Общество

Две детские программы представит сегодня псковский планетарий

12 февраля в 13:00 псковский планетарий (улица Советская, 64 А) приглашает ребят старше 12 лет на программу «Звезда по имени Любовь». Как сообщается в группе планетария «ВКонтакте», в программе рассказывается о созвездиях, связанных с романтическими мифами Древней Греции.

Часом ранее, в 12:00, состоится программа для детей 6-8 лет под названием «Дом в космосе». Это фантастический рассказ о полёте девочки Оли на космическую орбитальную станцию к своему отцу, где она знакомится с историей космонавтики, условиями работы на орбите, рассматривает в телескоп звёздные скопления и далёкие галактики.

Стоимость посещения программы для детей - 50 рублей, для взрослых - 70 рублей.

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