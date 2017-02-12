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Общество

Псковская область вошла в топ-10 регионов с самыми вежливыми водителями в России

Псковская область вошла в топ-10 регионов с самыми вежливыми водителями в России. Об этом свидетельствует рейтинг регионов по количеству штрафов автомобилистам, не уступившим дорогу пешеходам на «зебре», составленный сайтом Колеса.ru.

В тройку лидеров по вежливости вошли Рязанская, Тульская область и Кабардино-Балкария. За ними следуют Воронежская, Ярославская, Тверская, Псковская и Костромская области, а замыкают топ-10 регионов с минимальным количеством штрафов Чечня и Ингушетия.

 

В числе регионов с самым большим процентом штрафов за хамство по отношению к пешеходам лидирует республика Крым. В тройку лидеров антирейтинга попали также Астрахань и Кемерово. Далее идут Бурятия, Севастополь, Ульяновск, Ставропольский и Приморский края, Удмуртия и Алтай.

Составители списка отмечают важность подобного исследования, поскольку пешеходы являются самыми незащищенными участниками дорожного движения

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