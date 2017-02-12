Останки жителя Ессентуков, погибшего в Псковской области в годы войны, захоронят на родине
Останки погибшего в Псковской области героя Великой Отечественной войны перевезут для захоронения на родине в Ессентуки Ставропольского края, пишет newstracker.ru.
Останки ессентукчанина были найдены в селе Соловьи на месте боев Западного фронта. Героя войны захоронят на Братском кладбище в Ессентуках накануне Дня Победы.
Из смертного медальона поисковики узнали, что останки принадлежат жителю Ессентуков Петру Сопову.
В Ессентуках нашелся внучатый племянник погибшего воина Красной армии. Сейчас ведутся переговоры о перевозке праха солдата в Ессентуки.
Петра Сопова призвали на фронт 29 июня 1941 года. В 1944 году от него перестали приходить письма, и его объявили пропавшим без вести.