0
12:20
В Изборске проходит конкурс на лучшую кормушку для птиц
17:14
Андрей Турчак пожелал честных и чистых побед участникам всероссийских соревнований по биатлону
17:02
«Прожекторперисхилтон» вернется в эфир Первого канала
14:52
Андрей Турчак посетил церемонию открытия Всероссийских соревнований по биатлону в Острове
11:59
Фестиваль самодельных диафильмов «Диазавр» пройдет сегодня в Пскове
11:37
Сегодня в Псковском драмтеатре состоится первый показ спектакля лаборатории Олега Лоевского
10:08
Сегодня в Островском районе состоится Церемония открытия Всероссийских соревнований по биатлону
Еще новости
Общество

Останки жителя Ессентуков, погибшего в Псковской области в годы войны, захоронят на родине

Останки погибшего в Псковской области героя Великой Отечественной войны перевезут для захоронения на родине в Ессентуки Ставропольского края, пишет newstracker.ru.

Останки ессентукчанина были найдены в селе Соловьи на месте боев Западного фронта. Героя войны захоронят на Братском кладбище в Ессентуках накануне Дня Победы.

Из смертного медальона поисковики узнали, что останки принадлежат жителю Ессентуков Петру Сопову.

В Ессентуках нашелся внучатый племянник погибшего воина Красной армии. Сейчас ведутся переговоры о перевозке праха солдата в Ессентуки.

Петра Сопова призвали на фронт 29 июня 1941 года. В 1944 году от него перестали приходить письма, и его объявили пропавшим без вести.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В Изборске проходит конкурс на лучшую кормушку для птиц
12 февраля 2017
В Изборске проходит конкурс на лучшую кормушку для птиц
Андрей Турчак пожелал честных и чистых побед участникам всероссийских соревнований по биатлону
11 февраля 2017
Андрей Турчак пожелал честных и чистых побед участникам всероссийских соревнований по биатлону
«Прожекторперисхилтон» вернется в эфир Первого канала
11 февраля 2017
«Прожекторперисхилтон» вернется в эфир Первого канала
Андрей Турчак посетил церемонию открытия Всероссийских соревнований по биатлону в Острове
11 февраля 2017
Андрей Турчак посетил церемонию открытия Всероссийских соревнований по биатлону в Острове 7
Фестиваль самодельных диафильмов «Диазавр» пройдет сегодня в Пскове
11 февраля 2017
Фестиваль самодельных диафильмов «Диазавр» пройдет сегодня в Пскове
Сегодня в Псковском драмтеатре состоится первый показ спектакля лаборатории Олега Лоевского
11 февраля 2017
Сегодня в Псковском драмтеатре состоится первый показ спектакля лаборатории Олега Лоевского
Сегодня в Островском районе состоится Церемония открытия Всероссийских соревнований по биатлону
11 февраля 2017
Сегодня в Островском районе состоится Церемония открытия Всероссийских соревнований по биатлону
В Псковской области перед судом предстанет мужчина по обвинению в надругательстве над 4-летним племянником
10 февраля 2017
В Псковской области перед судом предстанет мужчина по обвинению в надругательстве над 4-летним племянником

Идет загрузка...