Контрабанду 11 тысяч пачек сигарет предотвратили таможенники в Псковской области

11:01, 12 февраля 2017, ПАИ

Благодаря внимательному жителю Пыталовского района сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области выявили контрабандную партию табачной продукции.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, на дежурный телефон пыталовских пограничников поступил звонок от местного жителя. Абонент сообщил, что, следуя домой, обратил внимание на неизвестного, активно загружавшего коробки, обернутые в черный полиэтилен, в один из вагонов грузового состава. Понимая, что поезд дальше направится в пункт пропуска, а о содержимом загруженного можно только догадываться, гражданин незамедлительно принял решение сообщить о данном факте пограничникам.

При осмотре в железнодорожном пункте пропуска «Пыталово» следующего в сопредельное государство состава, в одном из вагонов с минеральными удобрениями пограничники обнаружили коробки, в которых, как было позже установлено, находились 11 тысяч пачек сигарет. Предварительная сумма оценки выявленной табачной продукции составила более 300 тысяч рублей.

Изъятые табачные изделия переданы сотрудникам таможенной службы для проведения экспертизы и дальнейшего разбирательства. По этому факту возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 16.2 КоАП РФ «Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров».

В настоящее время уже установлено место погрузки контрабандной табачной продукции и проводятся мероприятия по установлению личности причастного к этой акции злоумышленника.