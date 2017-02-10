У сотрудницы псковского УФСИН и водителя Псковпассажиравтотранса сгорели дома
В Пскове на улице Линейной сгорела мансарди и кровля двухэтажного дома. Как стало известно Псковскому агентству информации, дом принадлежит сотруднице УФСИН России по Псковской области.
Причиной пожара стала несоблюдение правил безопасности при эксплуатации печи. Ущерб устанавливается. Жильё не было застраховано.
Также горел дом на Шоссейной. В помещении сгорела кровля и внутреннее пространство. В пристроенном к дому сарае огнём повреждена стена на площади 15 кв. метров. Дом принадлежит водителю ГППО «Псковпассажиравтотранс».
Причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки в доме. Ущерб устанавливается.