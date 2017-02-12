Стала известна дата открытия сезона органных концертов в Печорах

12:38, 12 февраля 2017, ПАИ

Ежегодный фестиваль «Дни музыки в Печорах» состоится в начале апреля. Органное искусство слушателям представит Анна Хоменя (Париж). Концерт в лютеранской церкви святого Петра в Печорах состоится 9 апреля в 16:00, сообщается в официальной группе мероприятия «ВКонтакте».

Печорский орган построен эстонской фирмой Kriisa в 1928 году и входит в десятку исторических органов России. Также печорский орган является единственным духовым органом в Псковской области. Концерты проводятся с апреля по октябрь с целью сбора средств на восстановление уникального инструмента.

Всего «в хоре» печорского органа 1464 звучащих труб (деревянных – 381, все остальные из органного металла или цинка) и 14 декоративных.

Концерты осуществляются на пожертвования слушателей.