1
09:27
Выставка в честь знаменитого любителя древностей откроется в Пскове
19:14
Дневник XXIV Пушкинского театрального фестиваля: день 9-й (ВИДЕО)
17:02
«Прожекторперисхилтон» вернется в эфир Первого канала
11:59
Фестиваль самодельных диафильмов «Диазавр» пройдет сегодня в Пскове
11:37
Сегодня в Псковском драмтеатре состоится первый показ спектакля лаборатории Олега Лоевского
18:04
Дневник XXIV Пушкинского театрального фестиваля: день 8-й (ВИДЕО)
16:25
Артём Татаренко: «Народное признание» - хороший стимул для того, чтобы добрые дела получили новый мощный импульс
Еще новости
Культура

Стала известна дата открытия сезона органных концертов в Печорах

Ежегодный фестиваль «Дни музыки в Печорах» состоится в начале апреля. Органное искусство слушателям представит Анна Хоменя (Париж). Концерт в лютеранской церкви святого Петра в Печорах состоится 9 апреля в 16:00, сообщается в официальной группе мероприятия «ВКонтакте».

На фото: орган в Лютеранской кирхе Печор

Печорский орган построен эстонской фирмой Kriisa в 1928 году и входит в десятку исторических органов России. Также печорский орган является единственным духовым органом в Псковской области. Концерты проводятся с апреля по октябрь с целью сбора средств на восстановление уникального инструмента.

Всего «в хоре» печорского органа 1464 звучащих труб (деревянных – 381, все остальные из органного металла или цинка) и 14 декоративных.

Концерты осуществляются на пожертвования слушателей. 

Версия для печати
Комментарии: 1 Обсудить >>>

Выставка в честь знаменитого любителя древностей откроется в Пскове
12 февраля 2017
Выставка в честь знаменитого любителя древностей откроется в Пскове 1
Дневник XXIV Пушкинского театрального фестиваля: день 9-й (ВИДЕО)
11 февраля 2017
Дневник XXIV Пушкинского театрального фестиваля: день 9-й (ВИДЕО) 1
«Прожекторперисхилтон» вернется в эфир Первого канала
11 февраля 2017
«Прожекторперисхилтон» вернется в эфир Первого канала
Фестиваль самодельных диафильмов «Диазавр» пройдет сегодня в Пскове
11 февраля 2017
Фестиваль самодельных диафильмов «Диазавр» пройдет сегодня в Пскове
Сегодня в Псковском драмтеатре состоится первый показ спектакля лаборатории Олега Лоевского
11 февраля 2017
Сегодня в Псковском драмтеатре состоится первый показ спектакля лаборатории Олега Лоевского
Дневник XXIV Пушкинского театрального фестиваля: день 8-й (ВИДЕО)
10 февраля 2017
Дневник XXIV Пушкинского театрального фестиваля: день 8-й (ВИДЕО)
Артём Татаренко: «Народное признание» - хороший стимул для того, чтобы добрые дела получили новый мощный импульс
10 февраля 2017
Артём Татаренко: «Народное признание» - хороший стимул для того, чтобы добрые дела получили новый мощный импульс 2
Дневник XXIV Пушкинского театрального фестиваля: день 7-й (ВИДЕО)
09 февраля 2017
Дневник XXIV Пушкинского театрального фестиваля: день 7-й (ВИДЕО)

Идет загрузка...