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Общество

Псковская полиция рекомендует не выполнять инструкции незнакомцев

Полиция напоминает гражданам об участившихся в Псковской области фактах мошеннических действий.

«Если вам позвонили с незнакомого номера и сообщили, что ваша банковская карта заблокирована или нужны деньги, чтобы спасти попавшего в беду родственника, при этом под различными предлогами пытаются узнать данные вашей банковской карты и ПИН-код – будьте осторожны. Это орудуют мошенники.

А чтобы не стать их жертвой - не спешите выполнять инструкции незнакомых лиц. Не торопитесь переводить деньги, перезвоните родным и узнайте, все ли у них в порядке. Не сообщайте свои персональные данные незнакомцам, даже если они представляются сотрудниками банка. Обратитесь за консультацией в ближайшее отделение вашего банка, либо позвоните в его контактный центр, информация о котором расположена на обратной стороне  банковской карты.

Если вы все-таки стали жертвой нечистых на руку людей – незамедлительно обращайтесь за помощью в полицию по телефону 02», - советуют в УМВД России по Псковской области.

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