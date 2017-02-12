В парке развлечений, совладельцем которого является гендиректор Великолукского мясокомбината, появится 14-этажная «американская горка»

13:09, 12 февраля 2017, ПАИ

В парке развлечений на Крестовском острове в Санкт-Петербурге появится новый аттракцион «американские горки» высотой с 14-этажный дом.

Как сообщается на сайте парка «Диво-остров», совладельцем которого является генеральный директор ОАО «Великолукский мясокомбинат» Владимир Подвальный, посетителей ожидают 10 непрерывных мёртвых петель, а скорость будет достигать до 120 км/час.

Новый аттракцион появится в западной части парка развлечений уже этим летом.

Напомним, что в «Диво-острове» с 2015 года есть также экстремальная горка под названием «Великолукский мясокомбинат». Горка «Великолукский мясокомбинат» с единственной в России петлей Иммельмана [фигура высшего пилотажа названная в честь немецкого лётчика-аса Первой мировой Макса Иммельмана - ПАИ] даёт ускорение и разгон от 0 до 100 км/ч за 2 секунды» - говорится в описании аттракциона на сайте парка.