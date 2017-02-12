Граждане 80 стран могут въезжать в Белоруссию без виз

14:00, 12 февраля 2017, ПАИ

Пятидневный безвизовый режим въезда для граждан 80 стран, включая государства Евросоюза и США, начал действовать в Белоруссии, пишет газета «Известия».

Соответствующий указ подписал президент страны Александр Лукашенко. Он распространяется на 39 стран Европы, включая весь Евросоюз, а также Бразилию, Индонезию, США, Японию и иные государства.

Речь идет о благоприятных в миграционном плане странах, стратегических партнерах Белоруссии и государствах, в одностороннем порядке установивших безвизовый режим для белорусских граждан. Новые правила охватывают также такую категорию, как неграждане Латвии и лица без гражданства Эстонии.