В Пскове действует новая система оплаты проезда в городских автобусах
С 11 февраля в Пскове действует новая система оплаты проезда в городском транспорте. Разовая оплата проезда теперь будет производиться через терминал кондуктора с выдачей чека об оплате проезда, сообщается на сайте ГП ПО «Псковпассажиравтотранс».
В чеке указывается дата и время выдачи талона, маршрут, рейс, фамилия кондуктора и стоимость проезда. Она по-прежнему составляет 20 рублей.
Оплатить проезд пока можно только наличными. Сообщается также, что месячные проездные билеты действительны в течение указанного срока.