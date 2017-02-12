0
15:21
Турфирмы Петербурга заинтересовались мультфильмом «Псковские сокровища. Своё» (ВИДЕО)
14:05
В Пскове действует новая система оплаты проезда в городских автобусах
12:20
В Изборске проходит конкурс на лучшую кормушку для птиц
17:14
Андрей Турчак пожелал честных и чистых побед участникам всероссийских соревнований по биатлону
17:02
«Прожекторперисхилтон» вернется в эфир Первого канала
14:52
Андрей Турчак посетил церемонию открытия Всероссийских соревнований по биатлону в Острове
11:59
Фестиваль самодельных диафильмов «Диазавр» пройдет сегодня в Пскове
Еще новости
Общество

В Пскове действует новая система оплаты проезда в городских автобусах

С 11 февраля в Пскове действует новая система оплаты проезда в городском транспорте. Разовая оплата проезда теперь будет производиться через терминал кондуктора с выдачей чека об оплате проезда, сообщается на сайте ГП ПО «Псковпассажиравтотранс».

В чеке указывается дата и время выдачи талона, маршрут, рейс, фамилия кондуктора и стоимость проезда. Она по-прежнему составляет 20 рублей.

Оплатить проезд пока можно только наличными. Сообщается также, что месячные проездные билеты действительны в течение указанного срока.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Турфирмы Петербурга заинтересовались мультфильмом «Псковские сокровища. Своё» (ВИДЕО)
12 февраля 2017
Турфирмы Петербурга заинтересовались мультфильмом «Псковские сокровища. Своё» (ВИДЕО)
В Пскове действует новая система оплаты проезда в городских автобусах
12 февраля 2017
В Пскове действует новая система оплаты проезда в городских автобусах
В Изборске проходит конкурс на лучшую кормушку для птиц
12 февраля 2017
В Изборске проходит конкурс на лучшую кормушку для птиц
Андрей Турчак пожелал честных и чистых побед участникам всероссийских соревнований по биатлону
11 февраля 2017
Андрей Турчак пожелал честных и чистых побед участникам всероссийских соревнований по биатлону
«Прожекторперисхилтон» вернется в эфир Первого канала
11 февраля 2017
«Прожекторперисхилтон» вернется в эфир Первого канала
Андрей Турчак посетил церемонию открытия Всероссийских соревнований по биатлону в Острове
11 февраля 2017
Андрей Турчак посетил церемонию открытия Всероссийских соревнований по биатлону в Острове 7
Фестиваль самодельных диафильмов «Диазавр» пройдет сегодня в Пскове
11 февраля 2017
Фестиваль самодельных диафильмов «Диазавр» пройдет сегодня в Пскове
Сегодня в Псковском драмтеатре состоится первый показ спектакля лаборатории Олега Лоевского
11 февраля 2017
Сегодня в Псковском драмтеатре состоится первый показ спектакля лаборатории Олега Лоевского

Идет загрузка...