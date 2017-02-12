0
10:48
ПАИ-тест: Псков на колесах
19:42
День спорта в Ледовом дворце Пскова (ФОТОРЕПОРТАЖ)
18:19
Мужчина на кухне - 2.0. № 5: Энергичные чебуреки
11:20
Участников из четырёх областей соберет киберфестиваль в Пскове
09:23
Сергей Стиллавин проведет в Пскове «Большой тест-драйв»
08:58
18 февраля псковичей приглашают на детский праздник в «С-фитнес»
17:18
Мужчина на кухне - 2.0. № 4: Фитнес-курица (ФОТО, ВИДЕО)
Еще новости
Развлечения

ПАИ-тест: Псков на колесах

По числу автомобилей на душу населения Псков прочно входит в первую пятерку российских городов. А ведь совсем недавно все было иначе! Какой марки были первые машины, ездившие по улицам нашего города? Чем отличались правила дорожного движения полувековой давности от современных? Что удивило бы современного псковича в послевоенном такси? А в довоенном трамвае? Ответы на эти и многие другие вопросы вы сможете узнать, пройдя тест, подготовить который Псковскому агентству информации помогли сотрудники Государственного архива Псковской области, а спонсором нового ПАИ-теста стал магазин автозапчастей «рЕГИон60».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

День спорта в Ледовом дворце Пскова (ФОТОРЕПОРТАЖ)
12 февраля 2017
День спорта в Ледовом дворце Пскова (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Участников из четырёх областей соберет киберфестиваль в Пскове
10 февраля 2017
Участников из четырёх областей соберет киберфестиваль в Пскове
Сергей Стиллавин проведет в Пскове «Большой тест-драйв»
10 февраля 2017
Сергей Стиллавин проведет в Пскове «Большой тест-драйв»
18 февраля псковичей приглашают на детский праздник в «С-фитнес»
10 февраля 2017
18 февраля псковичей приглашают на детский праздник в «С-фитнес»
Всемирно известный дизайнер Алина Герман запускает специальный образовательный проект в Пскове
26 января 2017
Всемирно известный дизайнер Алина Герман запускает специальный образовательный проект в Пскове 2
День студента в Пскове (ВИДЕО)
25 января 2017
День студента в Пскове (ВИДЕО)
Конкурс «Сытый студент» прошел в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
25 января 2017
Конкурс «Сытый студент» прошел в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Сегодня ПАИ разыграет два билета на концерт Александра Серова
24 января 2017
Сегодня ПАИ разыграет два билета на концерт Александра Серова

Идет загрузка...