ПАИ-тест: Псков на колесах
По числу автомобилей на душу населения Псков прочно входит в первую пятерку российских городов. А ведь совсем недавно все было иначе! Какой марки были первые машины, ездившие по улицам нашего города? Чем отличались правила дорожного движения полувековой давности от современных? Что удивило бы современного псковича в послевоенном такси? А в довоенном трамвае? Ответы на эти и многие другие вопросы вы сможете узнать, пройдя тест, подготовить который Псковскому агентству информации помогли сотрудники Государственного архива Псковской области, а спонсором нового ПАИ-теста стал магазин автозапчастей «рЕГИон60».