Ради спасения железных дорог Эстонии местный бизнесмен призывает политиков возобновить диалог с Россией

Бизнесмен Урмас Сырумаа собирается выйти из совета Эстонской железной дороги, поскольку считает, что Эстонии необходимо начать улучшать экономические отношения с Россией. Как рассказал предприниматель ERR, для того чтобы железная дорога окупалась, властям стоит учитывать, что транзит может двигаться лишь с востока на запад и на протяжении нескольких поколений товаропотоки в другом направлении перемещаться не будут.

Эстонский предприниматель Урмас Сырумаа сообщил, что хочет выйти из совета Эстонской железной дороги. Как передает ERR, бизнесмен считает, что Эстония должна начать улучшать экономические отношения с Россией.

В интервью ERR Сырумаа отметил, что каждая тонна груза, перевозимого по железной дороге, приносит в качестве платы за пользование инфраструктурой по меньшей мере €2,5.

«Десять миллионов тонн — как минимум 20 миллионов евро в год. За счет этого железная дорога могла бы содержать себя и быть в плюсе», — отметил предприниматель.

На вопрос, как вернуть объёмы, Сырумаа ответил, что транзит может двигаться лишь с востока на запад, но сейчас этому мешает политическое упрямство: «Для того чтобы это упрямство преодолеть, министры должны гордо выпрямиться и отправиться на переговоры друг с другом на эту тему. С обеих сторон есть прагматичные люди, которые хотят развивать экономику. Предположительно, сейчас на российской стороне простаивают приблизительно 400 составов с грузом, который просто не помещается для прохождения через порт Усть-Луги».

По его словам, по меньшей мере в течение нескольких поколений товаропотоки в другом направлении перемещаться не будут.

«Рано или поздно, грузы пойдут и через нас. Так что имеющуюся инфраструктуру трогать не надо», — отметил он.