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Пятеро мужчин пытались изнасиловать приехавшую на вызов фельдшера

11 февраля пятеро мужчин напали в Саратове на фельдшера скорой помощи, которая приехала по вызову к больному, пишет ТАСС.

Поступил вызов на городскую станцию скорой помощи. Звонивший сообщил о больном, у которого гипертонический криз. На место выехала бригада, в квартиру поднялась 27-летняя фельдшер. Как только она зашла в квартиру, за ней закрыли дверь и напали пятеро мужчин.

Фельдшеру удалось вырваться и закрыться в ванной. По мобильному телефону она вызвала полицию. Пока наряд добирался до места, злоумышленники пытались выломать дверь.

По результатам проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 127 УК РФ, ч. 3 ст. 30 - п. «а» ч. 2 ст. 131 УК РФ.

В настоящее время трём мужчинам предъявлено обвинение в совершении указанных преступлений. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании им мер пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

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