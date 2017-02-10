В Пскове и Великих Луках изъяты поддельные купюры

15:12, 12 февраля 2017, ПАИ

В Пскове и Великих Луках выявлены банкноты с признаками подделки, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

10 февраля в Пскове изъята одна фальшивая пятитысячная купюра, а в Великих Луках - банкнота достоинством 1000 рублей. Купюры обнаружены в различных финансовых учреждениях.

В этой связи стражи порядка рекомендуют гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.

Важно помнить, что если при получении банкноты возникли сомнения в ее подлинности, не следует пытаться её сбыть. Подобные действия влекут за собой уголовную ответственность.

«Если вы обнаружили поддельную купюру, либо стали свидетелем ее изготовления или сбыта, постарайтесь запомнить приметы злоумышленников, используемый ими автотранспорт и незамедлительно сообщите в ближайшее отделение полиции по телефону 02», - рекомендуют в полиции.