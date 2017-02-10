0
20:01
В Псковской области перед судом предстанет мужчина по обвинению в надругательстве над 4-летним племянником
10:29
Прокурор Псковской области обратился к Михаилу Гавунасу через СМИ
17:35
Псковский областной суд снял с Константина Вилкова запрет занимать должности во власти
11:35
В Пскове мошенник под видом платной диспансеризации обманывает пенсионеров
18:10
Администрация Псковской области взяла под контроль ситуацию с обманутыми покупателями квартир в жилкомплексе «Европа»
17:35
В невельском баре 33-летний мужчина в ходе конфликта с другим посетителем получил смертельную травму
17:16
Хакеры из Туниса взломали сайт федерации шахмат Псковской области
Еще новости
Происшествия

В Пскове и Великих Луках изъяты поддельные купюры

В  Пскове и Великих Луках выявлены банкноты с признаками подделки, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

10 февраля в Пскове изъята одна фальшивая пятитысячная купюра, а в Великих Луках - банкнота достоинством 1000 рублей. Купюры обнаружены в  различных финансовых учреждениях.

В этой связи стражи порядка рекомендуют гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.

Важно помнить, что если при получении банкноты возникли сомнения в ее подлинности, не следует пытаться её сбыть. Подобные действия влекут за собой  уголовную  ответственность.

«Если вы обнаружили поддельную купюру, либо стали свидетелем ее изготовления или сбыта, постарайтесь запомнить приметы злоумышленников, используемый ими автотранспорт и незамедлительно сообщите в ближайшее отделение  полиции по телефону 02», - рекомендуют в полиции.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В Псковской области перед судом предстанет мужчина по обвинению в надругательстве над 4-летним племянником
10 февраля 2017
В Псковской области перед судом предстанет мужчина по обвинению в надругательстве над 4-летним племянником
Прокурор Псковской области обратился к Михаилу Гавунасу через СМИ
10 февраля 2017
Прокурор Псковской области обратился к Михаилу Гавунасу через СМИ 6
Псковский областной суд снял с Константина Вилкова запрет занимать должности во власти
09 февраля 2017
Псковский областной суд снял с Константина Вилкова запрет занимать должности во власти 10
В Пскове мошенник под видом платной диспансеризации обманывает пенсионеров
09 февраля 2017
В Пскове мошенник под видом платной диспансеризации обманывает пенсионеров
Администрация Псковской области взяла под контроль ситуацию с обманутыми покупателями квартир в жилкомплексе «Европа»
07 февраля 2017
Администрация Псковской области взяла под контроль ситуацию с обманутыми покупателями квартир в жилкомплексе «Европа»
В невельском баре 33-летний мужчина в ходе конфликта с другим посетителем получил смертельную травму
07 февраля 2017
В невельском баре 33-летний мужчина в ходе конфликта с другим посетителем получил смертельную травму 1
Хакеры из Туниса взломали сайт федерации шахмат Псковской области
07 февраля 2017
Хакеры из Туниса взломали сайт федерации шахмат Псковской области 2
В Великих Луках убившего собутыльника пенсионера направят на принудительное лечение
06 февраля 2017
В Великих Луках убившего собутыльника пенсионера направят на принудительное лечение

Идет загрузка...