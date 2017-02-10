Дело о пьяной драке, закончившейся смертью одного из участников, взяла на контроль прокуратура Невельского района

15:33, 12 февраля 2017, ПАИ

6 февраля в пивном баре «Мираж» в Невельском районе у потерпевшего, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, произошел конфликт с одним из посетителей заведения, который также был пьян. Обвиняемый ударил потерпевшего по голове. Последствием удара стала смерть мужчины.

С учетом позиции прокурора решением Невельского районного суда обвиняемому была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре муниципалитета.

Виновному угрожает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Ход и результаты расследования уголовного дела взяты межрайонной прокуратурой на контроль.