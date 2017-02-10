Житель Невеля отправился в колонию за избиение соседа

16:15, 12 февраля 2017, ПАИ

Невельский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении 30-летнего, ранее судимого местного жителя. Он признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека (ст. 111 ч. 1 УК РФ), сообщили Псковскому агентству информации в Невельской прокуратуре.

Невельчанин на почве личных неприязненных отношений схватил потерпевшего, вытащил его на улицу и избил. Нанесенные телесные повреждения согласно судебно-медицинской экспертизе повлекли тяжкий и опасный для жизни человека вред здоровью.

Подсудимый признал вину в полном объеме.

Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, назначил ему наказание в виде 2 лет 10 дней лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Осужденный взят под стражу в зале суда.