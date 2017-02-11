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Политика

Лавров считает политиков Украины бессовестными

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что попытки обращаться к совести представителей властей Украины в связи с ситуацией в Донбассе представляют собой трату времени.

«Мы разговаривали с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным, когда встречались в «нормандском формате». Помимо четырехстороннего формата всегда есть возможность поговорить с кем-то из участников этих встреч вдвоем. Мы с ним обсуждали этот вопрос (о ситуации в Донбассе). Мы оба исходим из того, что нам нужно преодолеть все эти проблемы», — цитирует ТАСС слова Лаврова в интервью программе «Итоги недели» на телеканале НТВ.

Лавров при этом добавил, что «звонить и взывать к совести — это тратить время».

«То, что украинцы, включая Климкина, каждый день публично излагают, говорит о том, что они хотят загнать себя в русофобский угол, откуда невозможно будет выбраться. Они продолжают валить на голубом глазу все на нас, на Донбасс, даже вопреки докладам Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, которая всегда старалась быть нейтральной», — пояснил министр.

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