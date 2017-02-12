Счёт в игре между командами «Барсы» и «КомАр» открыл Андрей Турчак

17:01, 12 февраля 2017, ПАИ

Товарищеский хоккейный матч между командой Псковской области «Барсы» и командой артистов «КомАр» начался в воскресенье, 12 февраля, в Ледовом дворце в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Спортивное мероприятие приурочено к Всероссийскому дню зимних видов спорта, который проходит в честь очередной годовщины со дня открытия Олимпийских игр в Сочи.

Многочисленных любителей хоккея, которые собрались в этот день в Ледовом дворце, приветствовал губернатор Псковской области, капитан команды «Барсы» Андрей Турчак. Он отметил, что зимние виды спорта набирают в Псковской области популярность, и напомнил, что накануне на базе «Юность» в Островском районе стартовал Чемпионат России по биатлону среди юношей и юниоров, который является отборочным этапом Чемпионата мира по биатлону.

«Мы сохраняем традиции, и сегодня здесь состоится товарищеский матч со старыми друзьями из Москвы. Я уверен, что мы сможем доставить удовольствие зрителям и показать красивый хоккей. Хоккей — это то, что нас объединяет», — сказал Андрей Турчак и пожелал болельщикам интересной и захватывающей игры.

В свою очередь продюсер, актер, капитан команды артистов «КомАр» Александр Морозов подчеркнул, что для игроков его сборной — огромная честь быть в такой день в Пскове. «Мы всегда готовы приехать к вам в гости. А сегодня пусть победит дружба», — заключил он.

К присутствующим в Ледовом дворце обратился и председатель Комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Государственной Думы Российской Федерации Михаил Дегтярев. Вместе со своими коллегами он прибыл в Псковскую область по случаю открытия Всероссийских соревнований по биатлону в Острове, а также для проведения выездного заседания комитета Госдумы, которое состоится на базе «Юность» в понедельник, 13 февраля.

От себя лично и своих коллег Михаил Дегтярев поблагодарил руководство Псковской области за приглашение и отметил, что в последние годы в регионе многое делается для спорта. «То, что губернатор бережет свою команду и ведет ее в бой, это здорово. Только личным примером можно добиться успехов в физической культуре и спорте», — добавил депутат Госдумы.

Затем Михаил Дегтярев, а также Почетный гражданин города Пскова, тренер первой псковской хоккейной команды «Спартак» Анатолий Васильев разыграли первую шайбу матча. Первый гол в ворота противника забил Глава региона Андрей Турчак.

Напомним, «Барсы» и «КомАр» уже встречались на арене Ледового дворца в Пскове в 2015 году. Псковская сборная во главе с губернатором Андреем Турчаком тогда одержала крупную победу со счетом 5:1.