Франк-Вальтер Штайнмайер избран президентом Германии

17:23, 12 февраля 2017, ПАИ

Новым президентом Германии избран бывший глава МИД 61-летний Франк-Вальтер Штайнмайер, пишет «Интерфакс».

По ее данным, в его поддержку в Федеральном собрании высказались 931 из депутатов бундестага и делегатов земельных парламентов, 103 человека воздержались.

Штайнмайер выступал единым кандидатом от блока Христианско-демократический союз/Христианско-социальный союз и Социал-демократической партии Германии. Он набрал абсолютное большинство голосов уже в первом туре.

На 19 марта запланирована церемония инаугурации нового президента. Штайнмайер меняет на этом посту 77-летнего Йоахима Гаука.