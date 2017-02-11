Франк-Вальтер Штайнмайер избран президентом Германии
Новым президентом Германии избран бывший глава МИД 61-летний Франк-Вальтер Штайнмайер, пишет «Интерфакс».
По ее данным, в его поддержку в Федеральном собрании высказались 931 из депутатов бундестага и делегатов земельных парламентов, 103 человека воздержались.
Штайнмайер выступал единым кандидатом от блока Христианско-демократический союз/Христианско-социальный союз и Социал-демократической партии Германии. Он набрал абсолютное большинство голосов уже в первом туре.
На 19 марта запланирована церемония инаугурации нового президента. Штайнмайер меняет на этом посту 77-летнего Йоахима Гаука.