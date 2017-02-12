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Общество

67% россиян считают НАТО угрозой

Согласно результатам опроса исследовательской компании Gallup, 67% россиян видят видят угрозу в альянсе НАТО.

Только 3% россиян готовы назвать альянс защитой, а 20% не отнесли НАТО ни в одну из двух категорий.

По данным Gallup, наименьшее число россиян, которые видели угрозу в деятельности альянса, было в 2012 году — тогда этой точки зрения придерживались 38% россиян.

Кроме того, опрос показал рост настороженности в отношении НАТО и на Украине. В 2016 году угрозой альянс назвали 35% опрошенных украинцев, когда как в 2014 году этот показатель составлял только 20%.

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