67% россиян считают НАТО угрозой

17:41, 12 февраля 2017, ПАИ

Согласно результатам опроса исследовательской компании Gallup, 67% россиян видят видят угрозу в альянсе НАТО.

Только 3% россиян готовы назвать альянс защитой, а 20% не отнесли НАТО ни в одну из двух категорий.

По данным Gallup, наименьшее число россиян, которые видели угрозу в деятельности альянса, было в 2012 году — тогда этой точки зрения придерживались 38% россиян.

Кроме того, опрос показал рост настороженности в отношении НАТО и на Украине. В 2016 году угрозой альянс назвали 35% опрошенных украинцев, когда как в 2014 году этот показатель составлял только 20%.