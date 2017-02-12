Псковичей зовут на службу в Росгвардию
Отдел Росгвардии по Псковской области осуществляет отбор граждан на службу в подразделениях вневедомственной охраны.
Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, в подразделения вневедомственной охраны Росгвардии на должности полицейского и полицейского-водителя требуются граждане в возрасте до 35 лет, не судимые, способные по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника полиции. Необходимо наличие водительского удостоверения категории «В». Предпочтение отдается гражданам, отслужившим в Вооруженных силах РФ.
Вакансии имеются в Пскове, Великих Луках, Новосокольниках, Острове, Порхове, Пушкинских Горах, Стругах Красных, Дедовичах, Невеле.
Граждане, принятые на службу, пользуются бесплатным медицинским обслуживанием, застрахованы государством.
Справки по телефону 8 (8112) 999-019.