Рать в белых халатах

00:02, 13 февраля 2017, ПАИ

12 февраля в Пскове финишировал XXIV Пушкинский театральный фестиваль, в этом году как никогда взбудораживший местную культурную общественность. Псковичи увидели разнообразные постановки театров со всей России, многие из которых вызвали бурю эмоций и разговоры самого разного толка. Начался фестиваль весьма нестандартным спектаклем знаменитого «Коляда-театра», а закончился классической постановкой петербургского театра «Мастерская», который представил «Записки юного врача» по ранним рассказам Михаила Булгакова.

«Мы постарались показать много разного, услышали разные мнения, которые порой доходили до крика», - подвел итог фестиваля руководитель Театрально-концертной дирекции Псковской области Дмитрий Месхиев. Он объяснил собравшимся, что организаторы хотели представить псковичам разные постановки, «провоцируя на шаги вперед, на понимание неклассического театра». Затем г-н Месхиев поблагодарил всех зрителей, посетивших спектакли, команду, которая подготовила фестиваль, а также принявшие в нем участие театры, актеров и режиссеров. «Иногда это было очень непросто, издалека, но зрители очень живо отреагировали на все спектакли», - справедливо заметил он. На самом деле, вряд ли у кого-то есть сомнения, что XXIV Пушкинский театральный фестиваль запомнится всем надолго.

Завершивший фестиваль моноспектакль поставил заслуженный деятель искусств России, лауреат Государственной премии РФ Григорий Козлов. «Записки юного врача» - это год жизни вчерашнего студента, совсем недавно получившего медицинский диплом и назначенного главным и единственным врачом в провинциальную больницу. Зимой 1917 года герой оказывается в «Богом забытой глуши», где его раз за разом испытывает судьба - то конечности людям приходится ампутировать, то проводить трахеотомию, боясь «зарезать девочку», то принимать сложные роды.

Но он справляется со всеми своими страхами, юношеской неуверенностью и становится известен на всю округу - люди к нему идут сотнями, и он всем помогает, забывая о своих даже самых естественных потребностях. С помощью учебников, местного фельдшера и акушерок он проводит сложнейшие операции, руки молодого доктора почему-то сами знают, что им делать.

Кстати, обозначенные самим героем акушерки Пелагея Ивановна, Анна Николаевна и фельдшер Демьян Лукич - это строй из белых халатов, они то колышатся на «ветру», словно призраки, то взлетают вверх, становясь безразмерными. Безмолвно стоят за спиной героя и помогают ему сражаться с грыжами, родами, гнойными нарывами, переломами и малярией.

А пока за окнами сельской больницы воет вьюга, сквозь которую пробираются пациенты, в комнатке молодого доктора скрипят полы, покачивается керосиновая лампа, мирно горит огонь в печке. На столе - кипа книг, которая вдруг покрывается белой тканью, и уже перед зрителем не уютная комната, а холодная операционная, где с раздробленными ногами лежит красивая девушка с длинной светлой косой.

И так день за днем молодой доктор проводит дни в глуши, считает, что ему «не свезло». То Гамлетом себя представит - во время душевных метаний, то Лжедмитрием - когда сомневается в своих силах, то Наполеоном - после побед над недугами приходящих к нему пациентов. Но нет, он совсем не похож на Лжедмитрия, и совсем он не легкомысленный, и не зря пошел на медицинский факультет. Вне зависимости от невежества, которое окружает героя, у него есть любовь к людям и своему делу, не смотря на страх и сомнения, долг доктора велит бороться даже тогда, когда надежды, казалось бы, нет. Ежедневно он пытается спасать человеческие жизни, и каждая из них - отдельная история, со временем она, конечно, затеряется на просторах памяти, но сыграет свою роль в становлении личности талантливого врача, преданного своему делу.

Еще в начале постановки герой размышляет о том, что такое счастье, смотря на себя в «зеркало воспоминаний», отражающее, как изменился с тех пор «моложавый доктор». И приходит к выводу, что «счастье как здоровье: когда оно налицо, его не замечаешь. Но когда пройдут годы, - как вспоминаешь о счастье, о, как вспоминаешь!» А в том занесенном снегом флигеле, в какой-нибудь другой провинциальной больнице листает учебники новый молодой врач, не спящий ночами из-за страха перед неизведанным.

Таким образом, герой Максима Блинова - единственного актера спектакля - находит себя, свое место в жизни и призвание, через страх и неуверенность он утверждается в верности выбранной цели. И начавший рассказ растерянный юноша, с отличием окончивший медицинский факультет, заканчивает спектакль сильным, опытным и уверенным в себе мастером, работающим в больнице уездного города, где уже не нужно сутки на пролет одному принимать пациентов.