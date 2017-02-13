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Экономика

Банковских служащих предлагают наказывать пожизненной дисквалификацией

Минфин РФ и Центробанк намерены ужесточить ответственность для недобросовестных финансистов, чья деятельность привела к краху финансовой организации. Как пишет газета «Известия», в настоящее время готовятся соответствующие поправки в закон «О банках и банковской деятельности».

На данный момент ведомства пока не сошлись в подходе к строгости наказания для владельцев и персонала обанкротившегося банка. В частности, в Минфине считают, что нужно наказывать только топ-менеджеров и акционеров, а в ЦБ полагают, что нужно пожизненно лишить доступа к профессии весь персонал кредитной организации. В качестве аргумента приводятся факты, когда рядовые операционисты проблемных банков участвовали в махинациях по выводу средств.

«Срок изгнания из профессии должен зависеть от масштабов потерь кредиторов и вкладчиков в рухнувшем банке», — сообщил представитель Минфина.

Сейчас наказывают только топ-менеджеров разорившихся банков и то дисквалификацией на пять лет. Даже при этом «черный список» ЦБ сейчас составляет шесть тысяч человек.

В свою очередь банкиры считают, что пожизненная дисквалификация – слишком суровое наказание, в условиях недостатка квалифицированных специалистов.

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