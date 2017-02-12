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Общество

В России на 15% уменьшилось число зарегистрированных браков

За год в России на 15% уменьшилось число зарегистрированных браков. Как пишет газета «Известия» со ссылкой на данные Росстата, в 2015 году в стране было создано 1 млн 161 тыс. 44 новых семей, а в 2016-м — уже 985 тыс. 834.

«В 2016 году появилось на 175 тыс. семей меньше, чем годом ранее. Даже исходя из минимальной рождаемости, мы потеряли 175 тыс. детей, которые могли бы родиться в ближайшие 2–3 года», – заметил директор Независимого института семьи и демографии Игорь Белобородов.

По его мнению, это происходит из-за того, что сейчас Россия входит в «демографическую яму», в брачный возраст вступило немногочисленное поколение 90-х, родившихся во время экономических и политических потрясений.

Кроме того, свою роль играет и мода на свободные отношения, а также экономическая нестабильность в стране. И если из демографического провала Россия может выбраться к 2027 году, когда подрастет поколение, родившихся после прироста рождаемости в 2007 году, то два других фактора останутся.

По мнению экспертов, снижение количества зарегистрированных браков обусловлено большой стоимостью свадебных расходов. Также молодежь предпочитает вступать в серьезные отношения все позже – после 30 лет.
 

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