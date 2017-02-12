Всемирный день радио отмечается 13 февраля

08:20, 13 февраля 2017, ПАИ

13 февраля отмечается Всемирный день радио, пишет сalend.ru.

Этот праздник впервые отметили только в 2012 году, а решение о его проведении ежегодно 13 февраля Генеральная конференция ЮНЕСКО приняла в 2011-м. Дата проведения выбрана не случайно — именно 13 февраля 1946 года впервые вышло в эфир «Радио ООН», станция которого располагалась в штаб-квартире Организации объединенных наций.

Как говорят учредители праздника, он должен не только воздать должное радио как средству связи, но и послужить укреплению сотрудничества между всеми, кто имеет отношение к радио, а также способствовать как международным СМИ, так и местным радиостанциям в расширении доступа к информации и содействии свободе выражения мнений и гендерному равенству на волнах радио.

Поэтому ЮНЕСКО призывает все страны принимать активное участие во Всемирном дне радио, который каждый год проходит под определённым девизом.

В честь этого праздника уже сейчас во многих государствах организуют разнообразные мероприятия с участием радиовещательных компаний, других СМИ, правительственных и неправительственных организаций и широкой общественности.

Кроме Всемирного дня радио поклонники этого вида связи отмечают также Всемирный день радиолюбителя. Он приходится на 18 апреля — в этот день в 1925 году в Париже был создан Международный радиолюбительский союз, который и стал инициатором праздника.

В некоторых странах, в том числе в России, отмечается также День радио — более знакомая соотечественникам дата, чем Всемирный день радио и Международный день радиолюбителя. День радио в стране празднуют 7 мая. Именно в этот день в 1895 году русский физик Александр Попов провел первый сеанс радиосвязи.