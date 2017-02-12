Митрополит Евсевий напомнил псковичам притчу о блудном сыне

08:40, 13 февраля 2017, ПАИ

12 февраля, в Неделю о блудном сыне и день памяти святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого, митрополит Псковский и Порховский Евсевий совершил божественную литургию в Трехсвятительском соборе Спасо-Елеазаровского монастыря. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

Владыка поздравил духовенство и всех богомольцев с престольным праздником, напомнил притчу о блудном сыне, который наслаждался семейной обстановкой, не терпя никакой нужды, но решил жить по своей воле и оказался в нищите. «Вот так, наверное, и Господь наш скорбит, когда человек уходит из его стада, из его дома, из Церкви. Не зная куда, не находя ни мира, ни радости, ни счастья. Человек ищет счастья мирского и не находит его. Благодарение Богу, если он осознает, что он ушел от своего небесного Отца. Блажен человек, если он об этом вспомнит, вернется в лоно Церкви и как блудный сын попросит прощения у Бога: «Господи прости, я недостойный раб, ушедший по своеволию из храма, из Церкви». И Господь всегда примет, как отец своего блудного сына», - сказал митрополит Евсевий.

Псковский архипастырь также отметил, что 12 февраля верующие вспоминают трех святителей: Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого: «Это три светильника, которые, не угасая, светят на небесном пространстве своей святостью, учением, служением и, конечно, предстательством перед престолом Божиим о всех, кто к ним обращается и кто находится в Церкви православной. Она является столпом и утверждением истины, а истина – сам Господь. Вся красота и благолепие церковной службы были созданы этими дивными святителями, а также другими отцами и подвижниками, затворниками и аскетами, которые на себе испытали благодатное действие святого Духа Божия. Все самое доброе, самое святое, самое спасительное они вносили в сокровищницу нашей святой православной Церкви. Ведь они составители всего нашего богослужебного круга: божественной литургии, стихир, канонов. Будем же с благодарностью Богу и его святым угодникам хранить и пользоваться всем этим, служащим нашей радости, нашему торжеству, нашему небесному спасению».