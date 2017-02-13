Жительница Новосокольнического района решила побудить мужа пойти на работу с помощью кочерги

09:13, 13 февраля 2017, ПАИ

26-летней жительнице Новосокольнического района назначен судебный штраф в связи с совершением ею преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 115 УК РФ (причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Установлено, что подозреваемая 10 января около 7:00 по месту жительства в доме в деревне Руново Новосокольнического района, чтобы побудить своего мужа пойти на работу, нанесла ему удар металлической кочергой по голове, чем умышленно причинила мужчине телесное повреждение в виде ушибленной раны лобно-височной области, нанесшее легкий вред здоровью.

На стадии дознания подозреваемая в полном объеме возместила причиненный преступлением вред, в итоге было принято решение прекратить уголовное дело и применить к виновной меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Размер штрафа суд определит с учетом тяжести совершённого преступления и имущественного положения подозреваемой.