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Культура

Молодых талантов Псковской области приглашают принять участие в конкурсе «Казачья застава»

С 5 по 8 мая в Санкт-Петербурге состоится VII Всероссийский детский фестиваль-конкурс «Казачья застава». Как сообщили Псковскому агентству информации в Госкомитете Псковской области по культуре, на фестиваль приглашаются детские, молодежные творческие коллективы и солисты, инструменталисты, исполнители художественного слова и представители декоративно-прикладного искусства.

Конкурс состоится в Православном театре «Странник» в Санкт-Петербурге, гала-концерт – в Российском этнографическом музее. Для участников фестиваля будет организована обширная экскурсионная программа.

Организаторы фестиваля: Общероссийская общественно-государственная организация «Российское военно-историческое общество», Союз казаков-воинов России и зарубежья, АНО «Центр патриотического воспитания и туризма «Зарница», Педагогический центр «Каникулы» при поддержке учебно-методического центра Ленинградской области, Крестовоздвиженского казачьего собора Санкт-Петербурга, Православного театра «Странник» и Российского этнографического музея.

Основная цель фестиваля – патриотическое воспитание, гражданское и духовное становление детей и молодежи на основе изучения и сохранения истории и культуры России, традиций и обычаев казачества и народов, проживающих на территории России и стран ближнего зарубежья.

Более подробную информацию о конкурсе можно узнать на сайте www.kanikuliyug.ru.

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