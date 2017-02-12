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Общество

В образовательных учреждениях Невельского и Усвятского районов нарушили закон о безопасности дорожного движения

В нескольких образовательных учреждениях Невельского и Усвятского районов игнорировали требования законодательства об обязательном уведомлении подразделений Госавтоинспекции о фактах организованных перевозок детей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Так, в нарушение требований Федерального закона от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Правил организованной перевозки группы детей автобусами, в 2015 и 2016 годах образовательные учреждения не уведомляли Госавтоинспекцию о фактах организованных перевозок детей.

Кроме того, индивидуальный предприниматель в рамках заключаемых с образовательными учреждениями Невельского района договоров фрахтования (перевозки детей) использовал автобусы, не оснащенные аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, обязательные предрейсовых и послерейсовых осмотров водителей были организованы ненадлежащим образом.

«Выявленные нарушения закона отрицательно влияют на безопасность дорожного движения, снижают степень защищенности несовершеннолетних детей от дорожно-транспортных происшествий и их последствий», - подчеркнули в ведомстве.

Для устранения выявленных нарушений закона межрайонный прокурор внес в адрес образовательных организаций и индивидуального предпринимателя соответствующие представления.

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