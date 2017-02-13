8 краж произошли в Псковской области в воскресенье

10:02, 13 февраля 2017, ПАИ

12 февраля в органы внутренних дел Псковской области поступили 36 заявлений и сообщений о преступлениях и происшествиях, из них 7 - по городу Пскову. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного УМВД, в оперативных сводках зарегистрировали 17 преступлений, в том числе 8 краж.

За минувшие сутки в регионе произошло одно ДТП, в котором пострадал человек. Сотрудники ГИБДД задержали 7 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, и выявили 335 нарушений Правил дорожного движения.