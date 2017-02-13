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Коровы, поросята и овцы сгорели на пожаре в Стругокрасненском районе

13 февраля в 0:55 в деревне Велени Стругокрасненского района произошел пожар на скотном дворе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Псковской области.

Причиной случившегося названо короткое замыкание электропроводки. Сгорела кровля, помещение выгорело изнутри.

В результате погибли 3 коровы, 7 телят, 42 поросенка, 6 овец. Пожарным удалось спасти из огня 2-х коров, 19 овец, 8 поросят, а также сено.

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