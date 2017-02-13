В России могут изменить условия въезда и проживания мигрантов с ВИЧ-инфекцией

09:36, 13 февраля 2017, ПАИ

Вице-премьер РФ Ольга Голодец поручила Минздраву, МВД и Роспотребнадзору рассмотреть возможность изменения условий въезда и проживания в РФ иностранных граждан, инфицированных ВИЧ. Как сообщает kommersant.ru, поручение дано по итогам заседания совета при Правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере. Также решено проработать вопрос по оказанию медпомощи ВИЧ-инфицированным иностранным гражданам на территории РФ.

Напомним, на данный момент въезд и проживание на территории РФ запрещены для лиц, инфицированных ВИЧ и не являющихся гражданами России. Исключение составляют мигранты, имеющие в России семью.

Член совета по вопросам попечительства в соцсфере Петр Родионов рассказал изданию, что ведомства проанализируют международный опыт и оценят, насколько эффективны существующие ограничения, так как подходы к лечению ВИЧ кардинально изменились за последние 20 лет. По его мнению, попытки ограничить распространение ВИЧ-инфекции путем установления ограничений зачастую дают обратный эффект - многие мигранты, зная о своем ВИЧ-положительном статусе, скрывают диагноз. Кроме того, он считает, что эпидемиологическую ситуацию в России усугубляют нелегально проживающие в России ВИЧ-инфицированные мигранты, не имеющие доступа к медицинской помощи, которые занимаются самолечением или не лечатся вовсе.