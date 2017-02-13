В Бежаницком районе из-за неправильной эксплуатации печи погиб пенсионер
12 февраля в деревне Федорыгино Бежаницкого района из-за нарушения правил безопасности при эксплуатации печи сгорел жилой дом. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Псковской области, 84-летний хозяин жилища обнаружен погибшим.
Кроме того, вчера в деревне Хотицы Псковского района жилой дом выгорел на площади 20 квадратных метров. Причина произошедшего — неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.