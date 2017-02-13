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Экономика

Главу фермерского хозяйства из Невельского района оштрафовали за нарушения ветеринарного законодательства

При проведении внеплановой выездной проверки в отношении главы крестьянско-фермерского хозяйства, осуществляющего деятельность в деревне Рукавец Невельского района, выявили нарушения ветеринарного законодательства. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

В частности, не было проведено лабораторное исследование воды, используемой для ополаскивания молочного оборудования и приготовления моющих и дезинфицирующих растворов. Кроме того, корма, используемые для кормления дойного стада, не исследовались, а программа производственного контроля не была разработана.

Таким образом, индивидуальный предприниматель осуществлял деятельность по производству цельномолочной продукции (сырое коровье молоко) с нарушением ветеринарных правил и норм, что могло повлечь выработку некачественной и опасной продукции, создать угрозу здоровью человека и животных, заноса и распространения карантинных и особо опасных болезней животных, в том числе общих для человека и животных, пояснили в Россельхознадзоре.

По факту нарушений возбудили дело об административном правонарушении, главу хозяйства оштрафовали. Выдано предписание об устранении нарушений.

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