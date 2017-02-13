В Пскове и Пушкинских Горах полицейские поймали трёх нетрезвых водителей-рецидивистов

10:11, 13 февраля 2017, ПАИ

В Пскове и Пушкинских Горах дорожная полиция установила нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, в областном центре ночью 11 февраля по улице Бастионной на автомобиле «Ауди» ехал нетрезвый 27-летний горожанин, а в Пушкинских Горах 12 февраля полицейские остановили на улице Пушкинской «Субару», которой управлял находившийся в состоянии алкогольного опьянения 29-летний местный житель. Еще один нетрезвый 26-летний водитель следовал на ВАЗ-2106 по улице Заозерной в Пушкинских Горах, где его остановили стражи порядка. По данным фактам проводятся проверки.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.