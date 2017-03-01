НЕДОСТУПНАЯ СРЕДА: По дороге в Финский парк

09:45, 01 марта 2017, ПАИ

Последние 17 лет по городу я передвигался преимущественно на автомобиле. Иногда я пересаживался на велосипед или ходил пешком. Поэтому, о проблемах «колясочников» я знал лишь то же, что и остальные. Они есть, но в их суть я не вникал. И здесь я имею в виду не только маломобильных граждан, но и тех, кто ходит с детскими колясками. Но вот пришла и моя пора вылезать из-за руля машины и управлять обыкновенной люлькой на колесах с младенцем внутри. И в этот момент я обнаружил, что любимые места городского отдыха внезапно стали для меня труднодоступными или недоступными вообще. Пришлось искать новые ровные, чистые и, главное, безопасные пути перемещения по Пскову. И сегодня я расскажу о том, как, оказывается, нелегко попасть с коляской в излюбленное место прогулок псковичей: Финский парк.

Со стороны центра города попасть «на колесах» в него можно только с двух сторон - у Троицкого моста и возле здания казначейства на перекрестке улиц Воровского и Свердлова. Есть еще три лестницы между этими крайними точками, но они совершенно неприспособлены для спуска, и, тем более, подъема с коляской. Люди с ограниченными возможностями не смотут их преодолеть даже с посторонней помощью. Поэтому выбор падает на вход со стороны казначейства.

От остановки «Летний сад» теоретически мы можем пойти по улице Свердлова или по улице Гоголя. Теоретически! Практически улица Свердлова непроходима. Состояние тротуаров (и, прямо скажем, их отсутствие ближе к парку) в сочетании с серьезным транспортным потоком делают ее недоступной для мам и отцов с колясками. Не думаю, что среди моих читателей есть те, кто готов рисковать жизнью детей, прогуливаясь по оживленной проезжей части. Остается улица Гоголя. Состояние тротуаров описывать не буду. Оно плачевное повсеместно, а не только здесь. Больше вызывают вопросов перекрестки и пешеходные переходы на них. В первую очередь это пешеходный переход на пересечении улиц Карла Маркса и улицы Гоголя.

Следуя практике «П»-образного размещения пешеходных переходов, сложившейся в последние годы, здесь ликвидировали одну из «зебр». Видимо, делали это исключительно глядя на карту, но без выезда на место.

Там, где есть хороший тротуар со специальными съездами, переходить дорогу нельзя. Согласно ПДД пешеход обязан перейти улицу Гоголя с правой стороны на левую, а уже только потом пересекать Карла Маркса. И здесь «колясочника» ждет первый сюрприз - угловатый поребрик с люком прямо у поворота.

Кучи грязного снега в зимой здорово помогают, сглаживая переход, но что будет в теплое время года?

Это цветочки. Ягодки, как обычно, ждут впереди. Пешеходный переход упирается гипотетический газон меж двух деревьев.

По факту - это просто грязь вперемешку со льдом.

Чтобы вскарабкаться на эту кучу грязи, необходимо приложить немало усилий. Высота поребрика и газонного чернозема более 20 сантиметров.

Все было бы намного проще, если бы заказчик и подрядчик пригляделись повнимательнее. Тогда бы они смогли рассмотреть в 5 метрах обустроенный в бордюрном камне проем. Да, на городских картах его было сложно разглядеть.

Вернуться на правую сторону улицы Гоголя, где есть тротуар, будет чуть проще.

Здесь бордюр немногим более 10 сантиметров

И немножко грязно, но зато легче съезжать.

Следующий перекресток, который предстоит преодолеть - пересечение улиц Гоголя и Спегальского.

Самое любопытное, что именно в этом месте тротуары заканчиваются вообще. Дальше улица Гоголя состоит исключительно из проезжей части. Придется в нарушение всех норм безопасности идти по ней. Одна отрада - ее недавно отремонтировали, а автомобили встречаются здесь исключительно редко.

Финальной точкой путешествия будет большая автопарковка для посетителей Финского парка и работников казначейства. О ней я расскажу чуть позже, а пока вернемся в начало, ко второму возможному пути к парку - улице Некрасова. И в этом случае главным препятствием для вас станет пересечение с улицей Карла Маркса.

Привычная «П»-образная схема размещения «зебр». А значит, делаем небольшой крюк. Проблемы практически те же - высокие поребрики. Ура, есть наледь - проще заезжать и съезжать!

Немного мешают грязь и стоячая вода. Замшевые сапоги не надевать!

Ливневая канализация, что неудивительно, не до конца справляется со своими обязанностями.

И вот, радуясь тому, что ребенка укачало на разбитых тротуарах и он наконец-то уснул, вы уже видите долгожданный «финиш», где вас ждут ровные дорожки, красивые пейзажи, детская площадка и уточки.

Но здесь чего-то не хватает.

И здесь этого вы тоже не найдете.

Нет этого и тут.

Да, именно! Внимательный читатель догадался, что здесь попросту нет оборудованного пешеходного перехода. Законным способом пересечь улицу Воровского вы не можете никак. Здесь нет знаков, нет разметки. Нет ничего! Из-за поворота может в любой момент выехать автомобиль. Хочешь ты того или нет, а идешь на сознательное нарушение ПДД. Ноги в руки, коляску в зубы, и побежал! Поток в этом месте немалый. По Воровского едут не только в парк, но и на рынок. И это не говоря о тех, кто в будни приезжает в само казначейство. Если здесь поставить сотрудника ДПС, то за пару выходных можно легко «насобирать» на переоборудование всех вышеописанных перекрестков. Финский парк посещают тысячи горожан, но попасть в него законным способом шансов практически нет.

P.S. В качестве послесловия хочется отметить, что я сознательно не стал фотографировать разбитые тротуары. Их восстановление стоит дорого, и у городской казны, по понятным причинам, на это нет средств. Но оборудование перекрестков происходит практически каждый день. Я регулярно вижу, как обновляются «зебры» и устанавливаются новые дорожные знаки. А значит, проблема не в финансах, а в отсутствии контроля со стороны заказчика и безответственности исполнителя. Провели полоски где попало, галочку в планах поставили - и готово. Чиновник закрасит очередной квадратик на городской карте благоустройства и для него эта история закончится. А нам здесь еще ходить и ходить.