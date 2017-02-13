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Общество

Роспотребнадзор предлагает запретить кальяны и вейпы

Роспотребнадзор предлагает запретить кальяны и электронные сигареты (вейпы). Об этом сообщает портал Life.

Источник в ведомстве заявил, что если не удастся запретить кальяны, необходимо как минимум выработать требования по аналогии с требованием к табакокурению. «Мы считаем, что кальяны и вейпы стоит запретить, по крайней мере, пока не будет создан регламент и требования к электронным средствам доставки никотина (в том числе кальянам), а также смесям, используемым для данных устройств», - сообщил источник в ведомстве.

Соответствующие правки ведомство внесло в Концепцию осуществления государственной политики противодействия потребления табака. Роспотребнадзор объясняет свою позицию тем, что в последние годы в связи с принятыми мерами по снижению воздействия табака на человека его потребление среди взрослого населения России снизилось на 6% с 39% в 2009 году.

«Вместе с тем, в настоящее время получили распространение электронные средства доставки никотина (электронные сигареты). В связи с этим Роспотребнадзор концептуально поддерживает законопроект, направленный на ограничение использования электронных курительных изделий, по аналогии с требованиями, установленными для табачных изделий. При этом Роспотребнадзор считает необходимым также предусмотреть в законопроекте распространение запретов и ограничений на курение табака и иных продуктов с использованием кальяна», - пояснили в пресс-службе ведомства.

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