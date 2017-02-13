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Политика

Путин поручил провести в 2017 году семинары-совещания по вопросам внутренней политики

Президент России Владимир Путин поручил провести в 2017 году семинары-совещания по вопросам внутренней политики. Соответствующее распоряжение размещено на официальном интернет-портале правовой информации.

«Провести в 2017 году в автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Корпоративный университет Сбербанка» до шести семинаров-совещаний по вопросам внутренней политики продолжительностью не более четырех дней каждый», - говорится в документе. Число участников каждого семинара ограничено - до 300 человек.

Управлениям президента РФ по внутренней политике и по общественным проектам предстоит обеспечить организационное обеспечение мероприятий. Управление делами президента займется вопросами аренды помещений, программно- техническим и аудиовизуальным сопровождением, транспортным обслуживанием организаторов и участников семинаров.

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