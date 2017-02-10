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Соцсфера

Инвалидам и пенсионерам Великих Лук предлагают помощь в покупке продуктов и оплате услуг ЖКХ

Социальное обслуживание на дому предлагают инвалидам и пожилым жителям Великих Лук. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города.

«Если вам необходима помощь в покупке и доставке на дом продуктов питания, промышленных товаров первой необходимости, средств санитарии и гигиены, лекарств, книг, газет, журналов, в оплате жилищно-коммунальных услуг и услуг связи, в сдаче вещей в стирку,  химчистку, ремонт, в доставке воды, дров и в оказании других видов помощи, вам поможет социальный работник», - обратились к великолучанам.

Уточнить информацию об условиях приема на социальное обслуживание на дому можно на официальном сайте Центра социального обслуживания. За справками можно обратиться по адресу: проспект Гагарина, 8, а также по телефону 8 (81153) 3-87-71.

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