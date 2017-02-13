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Общество

В Псковской области более чем на 3 тысячи человек сократилось число получателей федеральной соцдоплаты к пенсии

На 3 тыс. 247 человек уменьшилось в Псковской области количество получателей федеральной социальной доплаты (ФСД) после февральской индексации пенсий. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения Пенсионного фонда РФ, это явилось следствием того, что уровень материального обеспечения данной категории граждан достиг или превысил уровень прожиточного минимума пенсионера, установленный на 2017 год в регионе – 8 тыс. 715 рублей.

Если до 1 февраля доплату до прожиточного минимума в области получали 31 тыс. 833 человека, и ее средний размер составлял 2 тыс. 129 рублей, то после февральского повышения пенсий федеральную социальную доплату получают 28 тыс. 586 человек, а средний размер ФСД составил 2 тыс. 75 рублей.

Напомним, доплата устанавливается всем неработающим пенсионерам, если общая сумма их материального обеспечения не достигает величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в субъекте РФ.

При подсчете общей суммы материального обеспечения пенсионера учитываются все виды пенсий, ежемесячная денежная выплата, включая стоимость набора социальных услуг, дополнительное материальное обеспечение и другие меры социальной поддержки, установленные законодательством субъектов РФ в денежном выражении. Поэтому величина доплаты у каждого пенсионера индивидуальна: чем ниже доход – тем больше доплата.

При увеличении размера пенсии или иных денежных выплат, в том числе в результате индексации, размер ФСД уменьшается, а в случае, если общая сумма материального обеспечения неработающего пенсионера превышает величину установленного прожиточного минимума, ее выплата приостанавливается. Приостанавливается такая выплата и при поступлении пенсионера на работу. В этом случае получатель ФСД обязан сообщить о факте трудоустройства в управление ПФР по месту жительства.

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