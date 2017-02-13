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Сделка по купле-продаже мебели обернулась для псковича потерей 10 тысяч рублей

В Пскове возбуждено очередное уголовное дело по факту мошенничества. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного УМВД.

По имеющимся данным, 11 февраля  в ходе операции по купле-продаже мебели через один из сайтов злоумышленнику удалось завладеть деньгами в сумме около 10 тысяч рублей с банковской карты, принадлежащей псковичу.

Потерпевший обратился за помощью в полицию. С обстоятельствами произошедшего  разбираются в 1-ом отделе полиции УМВД России по городу Пскову. Установлено, в частности, что номер телефона, с которого звонили горожанину, зарегистрирован в Кемеровской области.

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