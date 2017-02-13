Новгородский губернатор Сергей Митин подал в отставку

10:27, 13 февраля 2017, ПАИ

Сегодня, 13 февраля, губернатор Новгородской области Сергей Митин на пресс-конференции объявил о досрочном прекращении своих полномочий, сообщает novgorod.ru.

Глава региона пояснил, что решил не участвовать в выборах губернатора Новгородской области и заранее поставил об этом в известность президента. Напомним, срок его полномочий на посту губернатора истекал в октябре 2017 года. Таким образом, Митин руководил Новгородской областью почти 10 лет.

«В этом году заканчивается срок моих полномочий как губернатора Новгородской области, — сказал журналистам Сергей Митин. — Почти десять лет моя жизнь неразрывно связана с новгородской землей. Я принял решение не участвовать в выборах губернатора Новгородской области в октябре этого года, заранее об этом поставил в известность президента Российской Федерации, попросил у него новые поручения. Это мой обдуманный и взвешенный шаг. Хочу поблагодарить всех, кто работал со мной, всех жителей области за совместную работу. Я искренне полюбил Новгородскую землю, считаю её родной. И на каком бы месте я не работал, обязуюсь все свои силы и знания отдавать делу развития и процветания Новгородской земли».

Отметим, он был назначен на пост губернатора Новгородской области указом президента РФ Владимира Путина 7 августа 2007 года. До этого Митин являлся заместителем министра сельского хозяйства РФ. В октябре 2012 года его переизбрали на губернаторских выборах: он получил 75% голосов избирателей.

Добавим, ряд федеральных СМИ ранее сообщали, что новым руководителем области может стать директор «Агентства стратегических инициатив» Андрей Никитин.