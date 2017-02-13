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Общество

Дэвида Боуи посмертно удостоили статуэтки Grammy

Британского музыканта Дэвида Боуи посмертно удостоили премии Grammy Американской академии звукозаписи. Об этом сообщает «Известия».

Исполнитель награжден, в частности, в номинации «Лучший альтернативный альбом» — премии удостоилась последняя пластинка Боуи Blackstar. Также музыкант был отмечен в номинации «Лучшее рок-исполнение».

Дэвид Боуи  — британский рок-певец и автор песен, а также продюсер, звукорежиссёр, художник и актёр. Он скончался 10 января 2016 года после полутора лет борьбы с раком печени, за это время музыкант перенёс шесть инфарктов.

Напомним, 12 февраля в Лос-Анджелесе состоялась 59-я церемония вручения музыкальных наград Grammy Американской академии звукозаписи.

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