Дэвида Боуи посмертно удостоили статуэтки Grammy
Британского музыканта Дэвида Боуи посмертно удостоили премии Grammy Американской академии звукозаписи. Об этом сообщает «Известия».
Исполнитель награжден, в частности, в номинации «Лучший альтернативный альбом» — премии удостоилась последняя пластинка Боуи Blackstar. Также музыкант был отмечен в номинации «Лучшее рок-исполнение».
Дэвид Боуи — британский рок-певец и автор песен, а также продюсер, звукорежиссёр, художник и актёр. Он скончался 10 января 2016 года после полутора лет борьбы с раком печени, за это время музыкант перенёс шесть инфарктов.
Напомним, 12 февраля в Лос-Анджелесе состоялась 59-я церемония вручения музыкальных наград Grammy Американской академии звукозаписи.