Более тридцати домов отремонтируют в Великих Луках за счет взносов в фонд капремонта

11:57, 13 февраля 2017, ПАИ

Более тридцати домов отремонтируют в Великих Луках за счет средства, которые жители перечислили в Фонд капитального ремонта. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города.

И. о. заместителя главы администрации по инфраструктуре Юрий Власюк рассказал, что пять новых современных лифтов уже появились в домах № 15/2, 36, корпус 2 и 38, корпус 2 по проспекту Гагарина. Также в 2016 году по программе капремонта обновили фасады 15 домов, отремонтировали крыши в трех домах, подвалы в семи жилых зданиях. «Во время ремонтных работ мы неоднократно встречались со строителями и с жителями, контролировали ход ремонта, вместе принимали работу. Лифты – новые, современные, тихие, люди благодарили и даже не верили, что всего один год платят в ФКР, а дом уже меняется к лучшему», - отметил Юрий Власюк.

Он подчеркнул, что на таких конкретных примерах видно, что программа капремонта действительно реализуется, и деньги идут по назначению. «Чем лучше платежная дисциплина, тем больше домов попадают в программу капремонта, – добавил и. о. заместителя главы администрации. – В 2017 году планируется включить в ее действие 33 многоквартирных дома по разным направлениям работ – ремонт электропроводки, водоснабжения, фасадов, крыш. Это цифры на начало года, я надеюсь, что перечень будет расширяться, и в течение года еще ряд домов будет включен в программу».

Отдельно он остановился на том факте, что в подписании акта приемки работ участвует заказчик, подрядчик, управляющая компания, представители администрации города и ответственный от дома. «Без подписи жильцов работа не принимается и не оплачивается, поэтому, как видите, процедура приемки – открытая и публичная», – заметил Юрий Власюк.

В этом процессе активно участвуют и депутаты Великолукской городской Думы. Так, заместитель главы города Андрей Корнев, на чьем избирательном участке находится дом № 15/2 по проспекту Гагарина, рассказал, что вопрос замены лифтов был одним из самых актуальных для жильцов. «В 2014 году в рамках муниципальной программы мы заменили лифт в первом подъезде и совместно с администрацией города прорабатывали вопрос о замене оставшихся трех. Дом девятиэтажный, понятно, что пожилым людям, мамам с колясками, да и всем другим лифт просто необходим», – отметил Андрей Корнев. Он также сообщил, что в процесс сбора пожеланий жителей и контроля за приемкой работ активно включились общественные советники главы города. «У меня на округе выбрано 27 общественных советников, я работаю с ними в тесном контакте, общаюсь практически каждый день, помогаю решать вопросы, – сказал депутат. – Думаю, совместными усилиями у нас все получится, мы на правильном пути!»