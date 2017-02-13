В Великих Луках нашли похитителей терминала, сварочного аппарата и коробки с деньгами

11:03, 13 февраля 2017, ПАИ

Сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки задержали лиц, подозреваемых в совершении хищений. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, в ночное время 12 февраля в фойе одной из гостиниц Великих Лук зашел неизвестный гражданин. По имеющимся данным, он попросил администратора вызвать ему такси, воспользовавшись моментом, похитил терминал для ввода пин-кода банковских карт и скрылся. Работники гостиницы взывали стражей порядка, прибывшие полицейские по «горячим следам» задержали подозреваемого. Им оказался безработный, ранее неоднократно судимый 28-летний великолучанин.

Великолукские полицейские также задержали безработного судимого 28-летнего мужчину, который подозревается в краже сварочного аппарата и углошлифовальной машины из гаража по улице Мурманской.

Кроме того, стражи порядка раскрыли ранее совершенное преступление. Так, 29 января в Великих Луках в магазин по улице Герцена зашел незнакомец, которому удалось украсть из помещения коробку с деньгами в сумме более шести тысяч рублей. В настоящее время личность подозреваемого установлена, это безработный судимый 28-летний местный житель.

Похищенное изъято. Проводятся расследования.